MARTINA FRANCA – Non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono abbastanza gravi. L’ex candidato sindaco di Martina Franca, ed ex consigliere comunale Pino Pulito è stato investito mentre si trovava su un marciapiede in via Leone XIII.

È rimasto schiacciato contro un muro da un suv che, per cause accidentali, è finito sul marciapiede. Ha riportato lesioni al bacino. Immediatamente trasportato all’ospedale di Martina, è stato successivamente trasportato presso l’ospedale SS. Annunziata di Taranto dove si trova tuttora ricoverato.

Nella foto in evidenza il luogo dove è avvenuto l’incidente