Martina, il sindaco chiede il potenziamento delle Forze dell’Ordine

A Martina si sono verificati di recente alcuni furti nelle abitazioni che hanno turbato la tranquillità e la percezione della sicurezza dei cittadini.

Il Sindaco Gianfranco Palmisano ha inviato una lettera al Prefetto di Taranto, dottor Demetrio Martino, evidenziando la problematica e chiedendo un suo intervento per il potenziamento degli organici delle Forze dell’Ordine che quotidianamente assicurano una capillare attività di controllo del territorio e di prevenzione di tali episodi sul territorio di Martina, uno dei comuni più estesi d’Italia con i suoi circa 300 chilometri quadrati.

“Da alcuni giorni diversi cittadini – dichiara il Sindaco Gianfranco Palmisano – mi segnalano furti verificatisi soprattutto nelle abitazioni ma anche ai danni delle auto, sia nell’agro che nel centro urbano, manifestandomi la loro preoccupazione. Condividendo le loro apprensioni e i loro timori, ho inviato questa mattina una lettera al Prefetto di Taranto chiedendo il suo intervento per il potenziamento degli organici delle Forze dell’Ordine presenti a Martina. Purtroppo la notevole estensione del nostro territorio rende più difficile il loro lavoro, per questo ho chiesto al Prefetto l’incremento degli organici. Esprimo la mia gratitudine e il mio apprezzamento nei confronti di tutte le Forze dell’ordine per gli sforzi straordinari che compiono quotidianamente al fine di assicurare il controllo del territorio e confido nell’esito positivo delle indagini affinché i responsabili dei furti vengano identificati e assicurati alla Giustizia”.

“Allo stesso tempo – sottolinea il Sindaco – invito i cittadini ad adottare alcune precauzioni per proteggere le loro case dai ladri, come non postare sui social foto dai luoghi di vacanza e allertare tempestivamente le Forze dell’Ordine in caso di veicoli o movimenti sospetti nelle zone delle proprie abitazioni”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp