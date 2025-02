Martina, il primato nei giovani in campo premia la squadra di Pizzulli

Il Martina sta vivendo un momento magico, e gran parte di questo successo è dovuto ai suoi giovani. Se in campionato la squadra martinese occupa la terza posizione, è nella classifica relativa al minutaggio dei giovani che il Martina primeggia nel Girone H di Serie D. Infatti, la formazione allenata da mister Pizzulli è la prima ad aver fatto scendere in campo un numero di under superiore a quello consentito dal regolamento. Al secondo posto in questa particolare classifica c’è l’Angri, seguita, in ordine, da Ischia, Costa D’Amalfi e Fasano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author