25 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Martina Franca: vino e olio in bella mostra a Palazzo Ducale

Ottavio Cristofaro 25 Agosto 2025
centered image

I migliori vini e olii si raccontano nell’atrio del Palazzo Ducale di Martina Franca, trasformato in una cornice di profumi e sapori per il “Valle d’Itria Summer Tasting”.

centered image

