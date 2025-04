Martina Franca, un uomo finisce sotto un treno

MARTINA FRANCA – Una tragedia è stata sfiorata all’alba di oggi lungo la linea ferroviaria Martina Franca – Cisternino. Un uomo è finito sotto un treno in circostanze ancora da chiarire. Nonostante la gravità dell’incidente, la vittima è sopravvissuta.

L’allarme è scattato immediatamente dopo l’impatto: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 con un’ambulanza. L’uomo, di 46 anni anni, sarebbe rimasto incastrato, dopo essere stato estratto dai Vigili del Fuoco giunti dalla sede di Martina Franca, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, al Santissima Annunziata di Taranto, in codice rosso.

I militari della compagnia di Martina Franca sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto, stanno indagando per appurare la dinamica. Al momento, non è chiaro come il quarantenne sia finito sulle rotaie. L’incidente e’ avvenuto non lontano da un passaggio a livello. Il traffico ferroviario ha subito rallentamenti per consentire i rilievi del caso.

Foto di Francesco Manfuso

