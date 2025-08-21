Martina Franca: un registro per valorizzare piatti e prodotti tipici

Valorizzare i prodotti tipici dell’agroalimentare di Martina Franca. È questo l’obiettivo dell’istituzione del registro DE.CO. acronimo che sta per Denominazione comunale di origine, a cui la Giunta comunale ha dato l’ok con una delibera. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Ottavio Cristofaro See author's posts Continue Reading Previous Sergio Contessa: “Volevo riportare in alto il Taranto, ma la proposta non era quella giusta”Next Martina Franca: seconda edizione di “CambiaMenti”, il festival della mente potrebbe interessarti anche Castellaneta: “Masserie sotto le stelle” alle grotte di Sileno 21 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro Giochi Mediterraneo: il PalaWojtyla di Martina è pronto 21 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro Martina Franca: seconda edizione di “CambiaMenti”, il festival della mente 21 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro Sergio Contessa: “Volevo riportare in alto il Taranto, ma la proposta non era quella giusta” 21 Agosto 2025 Giovanni Scialpi Montemesola teatro a cielo aperto: sabato 22 il Carrozzone porta Eduardo in Piazza 21 Agosto 2025 Giovanni Sebastio Ex Ilva: nuova assemblea pubblica in piazzetta Gandhi 21 Agosto 2025 Marzia Baldari
potrebbe interessarti anche
Castellaneta: “Masserie sotto le stelle” alle grotte di Sileno
Giochi Mediterraneo: il PalaWojtyla di Martina è pronto
Martina Franca: seconda edizione di “CambiaMenti”, il festival della mente
Sergio Contessa: “Volevo riportare in alto il Taranto, ma la proposta non era quella giusta”
Montemesola teatro a cielo aperto: sabato 22 il Carrozzone porta Eduardo in Piazza
Ex Ilva: nuova assemblea pubblica in piazzetta Gandhi