Martina Franca: Sequestrati 25kg di carne a supermercato

I Carabinieri del NAS di Taranto, nell’ambito di controlli finalizzati alla tutela del consumatore, hanno sequestrato 25 chili di carni non sottoposte al piano di tracciabilità (provenienza, etichettatura, luogo di produzione ecc.), in un supermercato di Martina Franca. I militari hanno evitato che gli alimenti venissero commercializzati in maniera non conforme alle normative del settore. Ai gestori del supermercato è stata contestata la violazione amministrativa pari a 1.500 euro.