21 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Martina Franca: seconda edizione di “CambiaMenti”, il festival della mente

Ottavio Cristofaro 21 Agosto 2025
centered image

Martina Franca riaccende i riflettori sul pensiero, con il festival “CambiaMenti”, promosso dall’associazione Upward.

About Author

Ottavio Cristofaro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Castellaneta: “Masserie sotto le stelle” alle grotte di Sileno

21 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Giochi Mediterraneo: il PalaWojtyla di Martina è pronto

21 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Martina Franca: un registro per valorizzare piatti e prodotti tipici

21 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Sergio Contessa: “Volevo riportare in alto il Taranto, ma la proposta non era quella giusta”

21 Agosto 2025 Giovanni Scialpi

Montemesola teatro a cielo aperto: sabato 22 il Carrozzone porta Eduardo in Piazza

21 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Ex Ilva: nuova assemblea pubblica in piazzetta Gandhi

21 Agosto 2025 Marzia Baldari

potrebbe interessarti anche

Lecce, visite mediche per il centrale Jamil Siebert

21 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Potenza-Cerignola, divieto di trasfera per i residenti nella provincia di Foggia

21 Agosto 2025 Francesco Cutro

Castellaneta: “Masserie sotto le stelle” alle grotte di Sileno

21 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Gallipoli–Leuca, doppio soccorso in mare: salvati tre diportisti e barca disincagliata

21 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo