Martina Franca: scontro auto-scooter, una ragazza finisce in ospedale

Incidente questa mattina a Martina Franca. All’incrocio tra via Fighera e via Davide Carrieri, un’automobile e uno scooter si sono scontrati, lasciando a terra una giovane ragazza ferita.

Il sinistro è avvenuto in un punto già noto per la sua complessità, e le cause sono ancora al vaglio delle autorità. Quel che è certo è che una ragazza è rimasta ferita e trasportata in ospedale, per fortuna senza gravi conseguenze.

