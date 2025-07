Martina Franca, rottura di un tronco idrico: disagi in tutta la città

Martina Franca sta affrontando in queste ore un’interruzione del servizio idrico a causa della rottura improvvisa e imprevedibile di un tronco principale della rete. Il guasto ha interessato un tratto a servizio dell’intero abitato.

I tecnici di Acquedotto Pugliese, intervenuti prontamente sul posto, sono impegnati in un delicato intervento di riparazione che proseguirà per tutta la giornata. Per consentire i lavori, si è reso necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua in città.

I disagi potrebbero risultare più evidenti nelle abitazioni prive di autoclave o con capacità di riserva idrica insufficiente. L’intervento dovrebbe concludersi entro la serata di oggi, con il conseguente ripristino del regolare servizio.

Nel frattempo, Acquedotto Pugliese invita la cittadinanza a razionalizzare i consumi, limitandone l’uso alle necessità essenziali, sottolineando che la domanda idrica resta un fattore determinante per minimizzare i disagi durante l’interruzione.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete” del sito www.aqp.it, contattare il numero verde 800.735.735 o seguire l’account ufficiale su X @AcquedottoP. È inoltre disponibile il servizio gratuito di newsletter “myaqpaggiorna” per ricevere in tempo reale aggiornamenti sulle interruzioni idriche.

