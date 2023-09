Si è concluso il ciclo di incontri sulla proposta di PUG fra l’Osservatorio per la Bellezza e associazioni, organizzazioni sindacali, categorie produttive, comitati di quartiere, singoli cittadini e istituzioni. Si sono tenuti otto incontri dopo i sei di approfondimento tecnico dell’Osservatorio per la Bellezza. Una fase di partecipazione – che si aggiunge a quella delle osservazioni – che è stata introdotta dall’Osservatorio al fine di promuovere una condivisione più ampia possibile della proposta del Piano Urbanistico Generale pubblicata da oltre un anno sul sito del Comune. Sono stati complessivamente un centinaio gli interventi delle diverse realtà cittadine e di sindaci e tecnici dei comuni della Valle d’Itria e confinanti che hanno fornito indicazioni, spunti e suggerimenti.

Il Sindaco e Assessore all’Urbanistica Gianfranco Palmisano, insieme al tecnico progettista ingegnere Lorenzo Lacorte, Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Martina e al Consigliere delegato al tavolo di concertazione dell’Osservatorio per la Bellezza Francesco Guarini, hanno illustrato sia l’assetto generale sia i dettagli di quanto la proposta del Piano prevede per i diversi quartieri della Città, per la valorizzazione del centro storico, per le aree destinate agli insediamenti produttivi, a infrastrutture strategiche per il territorio come il nuovo tracciato della Statale 172. Sono state illustrate le peculiarità del territorio caratterizzato da una notevole antropizzazione, dalla presenza di beni paesaggistici e di vincoli dei quali la pianificazione tiene conto e le opportunità per il territorio agrario.

“Con l’Osservatorio per la Bellezza abbiamo concluso un ciclo di confronti che ha avuto una significativa partecipazione di tante realtà associative e anche tanti concittadini durante l’incontro in piazza XX Settembre. Siamo soddisfatti – ha dichiarato il Sindaco Gianfranco Palmisano che presiede l’Osservatorio – perché il nostro obiettivo era ed è quello di rendere i cittadini, sia come singoli sia in forma associata, protagonisti della pianificazione della città del futuro disegnata dalla bozza del PUG. Insieme abbiamo condiviso proposte, idee, punti di vista, suggerimenti e indicazioni. Sono stati oltre 100 i contributi raccolti”.

“Ringrazio gli Ordini professionali per i loro contributo prezioso fornito nel corso degli incontri dell’Osservatorio per la Bellezza. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno partecipato agli incontri tenuti finora, sia come cittadini sia come associazioni, comitati e istituzioni. Ho apprezzato molto lo spirito propositivo e costruttivo dei tanti interventi. Con l’Osservatorio per la Bellezza abbiamo fatto del nostro meglio per illustrare in maniera semplice e comprensibile argomenti tecnici e complessi. Speriamo di esserci riusciti. Questa seconda fase di partecipazione si conclude ma con l’Osservatorio rimaniamo sempre a disposizione per ulteriori richieste di chiarimenti o di condivisione del Piano. Infatti, la fase di ascolto non finisce mai ma continua per l’intero procedimento, fino all’approvazione e soprattutto nella fase di attuazione che richiede un ascolto continuo. Domani saremo in Regione per affrontare gli aspetti tecnici di competenza dell’Ente. Ora si apre un’altra fase importante di confronto con tutte le forze politiche del Consiglio comunale, maggioranza e opposizione, perché il PUG è uno strumento dell’intera Città al quale l’intero Consiglio comunale ha l’onore e l’onere di dare il suo contributo e successivamente di adottarlo e di approvarlo per fare uscire la Città e il territorio dalle sabbie mobili, garantendo sviluppo, sostenibilità e bellezza”.

