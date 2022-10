MARTINA FRANCA – Era libero dal servizio, quando ha sentito delle urla provenire dall’androne del suo palazzo. È lì che il poliziotto Biagio ha trovato due inquilini in preda al panico perché la figlioletta di pochi mesi, ormai in stato cianotico, non riusciva più a respirare.

Intuendo la gravità della situazione, dopo aver tentato di rianimarla, ha trasportato, con la propria autovettura, la bambina ed i genitori presso il Pronto Soccorso di Martina Franca dove è stata soccorsa dai sanitari.

La prontezza di riflessi e la capacità di saper prendere le decisioni giuste in pochi secondi hanno consentito di ottenere uno splendido risultato, il più bello: quello di salvare la vita di una bimba di soli venti mesi che é tornata a giocare felice tra le braccia dei genitori!

“Un grazie a Biagio – ha detto il Questore Massimo Gambino – ed a tutti i Poliziotti che quotidianamente portano avanti la mission in cui credono”.