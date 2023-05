Martina Franca: Lavoro nero, denunciate due persone

Durante il periodo del primo maggio, il Comando Provinciale di Taranto ha predisposto servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

I Carabinieri della Compagnia di Martina Franca, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Ispettorato Lavoro di Taranto, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto.

Tra le attività svolte, i Carabinieri hanno ispezionato un’impresa commerciale del centro abitato, controllando sei lavoratori. In seguito, hanno denunciato l’imprenditore per presunte responsabilità in relazione a violazioni del Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori, tra cui la mancanza della redazione del documento di valutazione dei rischi, la mancata sorveglianza sanitaria, la mancata formazione dei dipendenti e l’impiego di due lavoratori in nero.

Inoltre, allo stesso imprenditore sono state comminate sanzioni per un importo totale di 34.890,00 euro, con conseguente provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Sul territorio, invece, sono stati controllati vari veicoli e numerose persone, accertando otto violazioni del Codice della Strada.

