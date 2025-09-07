7 Settembre 2025

Martina Franca: “La Ghironda” riempie Martina Franca

Ottavio Cristofaro 7 Settembre 2025
Fine settimana ricco a Martina Franca, con “La Ghironda” che torna a riempire tutti gli angoli e gli scorci del centro storico.

