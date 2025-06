Martina Franca: incendio in via Madonna dell’Arco e in zona Cupa

Un incendio è scoppiato questa mattina, intorno a mezzogiorno, in agro di Martina Franca, nei pressi di Via Madonna dell’Arco. Le fiamme, alimentate probabilmente dalle alte temperature e dalla vegetazione secca, si sono propagate rapidamente, avvicinandosi pericolosamente ad alcune zone abitate, creando qualche preoccupazione tra i residenti.

Immediato l’intervento delle squadre di soccorso. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. A supporto delle operazioni antincendio, diverse squadre della Protezione Civile hanno fornito il loro prezioso contributo.

Per gestire la viabilità nella zona interessata e garantire un flusso ordinato dei mezzi di soccorso, è intervenuta anche la Polizia Locale di Martina Franca. Al momento, l’incendio è sotto controllo, ma le operazioni di bonifica potrebbero protrarsi per assicurare che non ci siano focolai residui.

Analogo incendio anche in zona Cupa

Quasi in contemporanea, analogo incendio in zona Cupa, con modalità simili. A rischio c’era la vicina pineta, che grazie ai volontari di protezione civile è stata salvata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author