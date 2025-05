Martina Franca: inaugurato il nuovo depuratore

Una notizia che segna un prima e un dopo per la gestione dell’acqua in Puglia. A Martina Franca è stato inaugurato oggi il nuovo depuratore, un’opera all’avanguardia che permetterà di riutilizzare l’acqua trattata per l’irrigazione.

Un rinnovato impianto di depurazione e nuove strutture di affinamento per il riuso irriguo segnano un avanzamento importante nella gestione circolare e sostenibile del servizio idrico integrato in Valle d’Itria, a Martina Franca. L’opera rappresenta un esempio di collaborazione tra Comuni, Regione, Autorità idrica pugliese (Aip) e Acquedotto pugliese (AQP), teso a favorire il riutilizzo ed a valorizzazione il patrimonio ambientale ed agricolo.

L’inaugurazione tenutasi in località Cupa è stata inoltre l’occasione per presentare la rete già realizzata dal Comune di Martina Franca (con un importo complessivo di 5,3 milioni di euro) ed il potenziamento che l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (Arif) realizzerà, con un estendimento già coperto da 6,2 milioni di euro di finanziamento regionale, per la distribuzione delle acque affinate in ulteriori zone interessate da coltivazioni, aziende agricole ed insediamenti.

Durante l’inaugurazione sono stati illustrati anche gli interventi in corso per l’ammodernamento della rete idrica cittadina, finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tre i cantieri già avviati da Acquedotto Pugliese per il rifacimento e potenziamento delle condotte in località Carpari, Specchia Tarantina e San Paolo, per un totale di oltre 35 chilometri di rete.

L’impianto, in concomitanza con l’inaugurazione, ha ospitato la tappa di H2Oro, progetto didattico sul ciclo dell’acqua, sulla depurazione e sul risparmio idrico, realizzato da AQP in collaborazione con Legambiente Puglia e le scuole della regione. Gli studenti dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII di Martina Franca, dopo aver iniziato il percorso con incontri in aula lo hanno completato con la visita e un laboratorio con la costruzione di un mini-depuratore.

