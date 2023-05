Martina Franca: Inaugurata l’aula giardino alla scuola Giovanni XXIII

La cerimonia di inaugurazione del riqualificato giardino della scuola del plesso S. Eligio è stata una grande festa per tutti gli studenti dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII di Martina Franca.

Il sindaco Gianfranco Palmisano ha tagliato il nastro, alla presenza del Vicesindaco Nunzia Convertini, del Prof. Antonio Scialpi, della Dirigente Scolastica Maria Blonda, del Presidente del Consiglio d’istituto Anna Basile e di Pinto Nicola, titolare della Itria Gardening srl di Locorotondo. Gli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria, hanno animato la cerimonia con gioia ed entusiasmo, nonostante il tempo avverso.

La nuova area verde è uno spazio didattico per l’apprendimento cooperativo delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità. Il giardino ha un orto didattico, un’area verde per attività ludiche e panchine per attività didattiche e ricreative all’aperto.

