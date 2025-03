Martina Franca, il sindaco Palmisano vara la Giunta

MARTINA FRANCA – A seguito degli incontri tenuti nei giorni scorsi con le forze politiche della maggioranza per una verifica politico-amministrativa chiesta da Visione Comune, il Sindaco Gianfranco Palmisano ha preso atto delle indicazioni fornite dalle diverse componenti della coalizione sugli obiettivi programmatici e delle valutazioni sull’individuazione di coloro dovranno lavorare all’attuazione e ha proceduto ad una parziale rivisitazione della Giunta.

Nel corso della giornata di mercoledì si è tenuto un confronto fra tutte le forze politiche di maggioranza nel corso del quale sono state analizzate le criticità sollevate e sono state individuate le condizioni necessarie per rilanciare l’azione amministrativa nel prosieguo del mandato.

I Consiglieri della coalizione di maggioranza hanno fornito le loro indicazioni sia per gli obiettivi programmatici da perseguire sia per la riorganizzazione della Giunta nella tempistica ristretta indicata dal Sindaco nei giorni scorsi al fine di non rallentare l’attività amministrativa e il lavoro in favore della Città.

A conclusione della fase di verifica, la composizione della Giunta e le deleghe sono le seguenti:

Nunzia Convertini Vicesindaco (Lavori Pubblici-Grandi Opere, PNRR, Patrimonio, Cultura e Pubblica Istruzione),

Vincenzo Angelini (Turismo, Sport, Affari Generali, Contenzioso, Riserve e Parchi)

Pasqualina Castronuovo (Bilancio, Personale, Politiche Comunitarie)

Angelo Gianfrate (Manutenzione, Verde, Decoro Urbano, Partecipazione),

Francesco Aquaro (SUE, SUAP, Ambiente)

Elena Convertini (Servizi Sociali, Politiche giovanili, Pari Opportunità).

La delega all’Urbanistica e al PUG, con tutte le altre deleghe non ancora conferite, resta al Sindaco, così come previsto dalla norma.

La compagine dell’esecutivo sarà completata con la nomina di un altro Assessore e con l’assegnazione delle altre deleghe non attribuite.

“Ringrazio i Consiglieri della maggioranza che in questo confronto hanno mostrato spirito costruttivo, senso di responsabilità e rispetto per i cittadini e per le istituzioni. Ringrazio di cuore gli Assessori Anna Lasorte, Carlo Dilonardo e Roberto Ruggieri per aver lavorato instancabilmente in questi tre anni, con passione, professionalità e competenza. Sento di esprimere loro il mio più sincero apprezzamento e la mia gratitudine anche per lo spirito di servizio che ha caratterizzato il loro impegno e per il contributo qualificato che hanno dato all’azione amministrativa e alla comunità. Ai neo Assessori il mio più sentito in bocca al lupo e gli auguri di un proficuo lavoro”, ha dichiarato il sindaco Palmisano.

