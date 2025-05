Martina Franca: il luna park torna al Pergolo

In occasione della Festa Patronale di San Martino, che si svolgerà a luglio prossimo a Martina Franca, il luna park tornerà in zona Pergolo. Gli esiti dell’incontro con i giostrai a Palazzo Ducale.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima costruttivo, sono stati affrontati gli aspetti organizzativi e logistici e sono stati concordati gli orari di stop alle emissioni sonore che saranno disposti da un’apposita ordinanza (mezzanotte di ogni serata per le emissioni moderate della musica, blocco totale all’1,00 e spegnimento delle attrazioni entro le 2,00 sempre di ogni sera); ciò per evitare che la musica rechi disturbo ai residenti della zona.

L’area del parcheggio di fianco allo stadio Pergolo da destinare al luna park sarà di un’estensione complessiva di 12.000 mq circa e sarà consegnata con una superficie sistemata con breccia compattata. L’area in questione era stata già individuata dal Consiglio Comunale con delibera n. 27 del 23 aprile 2024.

Solo per quest’anno, hanno comunicato gli assessori, il Comune esenterà dal pagamento della tassa del suolo pubblico le attività in considerazione della non operatività di una cabina elettrica Enel e quindi della necessità, da parte dei titolari, di dotarsi di gruppi elettrogeni. La notizia è stata accolta favorevolmente dai partecipanti all’incontro.

I due assessori li hanno ringraziati per lo spirito di collaborazione, ricordando che lo scorso anno l’area non è stata disponibile in considerazione della presenza di cantieri per la realizzazione di opere e interventi finanziati dal PNRR e dai fondi dei Giochi del Mediterraneo. I tempi, infatti, sono scanditi da un rigoroso cronoprogramma che va rispettato per non rischiare di perdere i finanziamenti.

I rappresentanti delle associazioni di categoria hanno manifestato il loro apprezzamento per il lavoro svolto dall’Amministrazione per predisporre l’area in tempo per la festa patronale di luglio e si sono impegnati a presentare agli uffici del SUAP il progetto di insediamento in tempi ristretti.

