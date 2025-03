Martina Franca: “Il coraggio di contare”, il libro che parla di donne

In occasione della festa della donna è stato presentato a Martina Franca il libro “Il coraggio di contare: storie di donne, finanza ed etica nell’Italia contemporanea” scritto da Natascha Lusenti.

“Il coraggio di contare” è un’esplorazione del denaro come prodotto umano, mezzo di cambiamento, strumento etico: una raccolta di racconti ed esperienze che infrangono il luogo comune secondo cui donne e finanza apparterrebbero a due universi distanti e incomunicabili, alla scoperta di chi ogni giorno lavora per trasformare la ricchezza in qualcosa di tangibile e positivo per la comunità. In un paese in cui ancora molte donne non hanno un proprio conto corrente e non sono finanziariamente autonome, sono dipendenti dalla famiglia di origine o dal compagno e perciò esposte a fenomeni di violenza economica, è necessaria una presa di coscienza per garantire indipendenza e felicità anche a chi ne è stato storicamente escluso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author