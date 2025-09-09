Martina Franca, Il comune è a “caccia di esperti”

È stato pubblicato oggi, 9 settembre, sul sito istituzionale del Comune di Martina Franca l’avviso pubblico per acquisire candidature di “esperti di prodotti tipici”. L’avviso ha lo scopo di nominare i componenti di una Commissione che dovrà valutare e riconoscere il marchio DE.CO..

La denominazione comunale di origine (DE.CO.) nasce con l’obiettivo di tutelare e promuovere i prodotti agroalimentari e artigianali, le ricette tradizionali e i saperi locali che hanno uno stretto legame con il territorio. A differenza dei marchi europei come DOP e IGP, la DE.CO. è un’attestazione di tipicità che valorizza le produzioni tipiche del comune così da rafforza il marketing territoriale e preservare le tradizioni e l’identità locale. La Commissione, sarà composta da un numero massimo di cinque membri selezionati, a ricoprire la carica di Presidente sarà il Sindaco o un suo Delegato rappresentante dell’Amministrazione comunale, ed avrà una durata in carica di 3 anni. Gli aspiranti esperti, quindi, avranno l’importante compito di sostenere, proporre e validare la tipicità locale di un prodotto e la sua origine nel comune. Un impegno di grande valore morale, considerato che agli esperti non verrà riconosciuto alcun compenso o rimborso spese.

I cittadini interessati potranno inviare la propria candidatura seguendo le indicazioni contenute nell’avviso, entro e non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione.

L’avviso è disponibile a questo link:

https://martinafranca.etrasparenza.it/archivio77_news-e-avvisi_0_568.html

