Martina Franca, Guardia Costiera sequestra cava senza autorizzazioni ambientali

MARTINA FRANCA – Sequestrata dalla Guardia Costiera di Taranto una cava Martina Franca, sarebbe stata svolta attività di produzione di calcestruzzo senza le necessarie autorizzazioni ambientali.

L’operazione è stata portata a termine su disposizione della Procura della Repubblica di Taranto, i militari della Guardia Costiera di Taranto hanno eseguito il sequestro di una cava in agro di Martina Franca, utilizzata per la produzione di calcestruzzi. L’area occupa circa 46.700 metri quadrati, con un perimetro di circa un chilometro.

Il sequestro è avvenuto al termine di un’indagine approfondita, mirata a verificare la presenza di titoli necessari per l’attività estrattiva e, contemporaneamente, a controllare il rispetto delle normative ambientali relative a scarichi idrici industriali, acque meteoriche e emissioni in atmosfera. Le verifiche presso gli uffici comunali, provinciali e regionali hanno rivelato l’assenza di autorizzazioni valide per l’attività della cava, nonché la mancata acquisizione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, con gravi rischi per l’ambiente e la salubrità dell’aria circostante.

Il fermo della cava è stato deciso pochi mesi dopo la sospensione delle attività estrattive da parte del Comune di Martina Franca, misura che è stata disattesa, vista la continua movimentazione di mezzi pesanti nell’area. Attualmente, il rappresentante legale della società che operava nella cava è l’unico indagato. Le indagini proseguono sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, con il supporto dell’ARPA, per verificare ulteriori violazioni ambientali.

