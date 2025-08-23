Martina Franca: fugge via dopo un incidente, individuato dalla Polizia locale

Rimane coinvolto in un incidente e poi fugge via. È successo a Martina Franca, dove un pirata della strada è stato individuato dalla Polizia Locale, a sole 24 ore da un incidente in cui era rimasto protagonista di un tamponamento per poi darsi alla fuga.

L’episodio si è verificato all’incrocio tra la strada provinciale SP 61 e la statale SS 172. L’impatto tra i due veicoli è stato inevitabile. Tuttavia, invece di fermarsi per accertare le condizioni dei passeggeri della Fiat e adempiere agli obblighi di legge, il conducente della Volkswagen si sarebbe allontanato rapidamente dal luogo dell’incidente, abbandonando la scena.

La vittima del sinistro ha immediatamente allertato le autorità. Gli agenti della Polizia Locale, giunti sul posto, hanno avviato un’indagine lampo. La svolta è arrivata grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nelle vicinanze dell’incrocio. L’analisi scrupolosa dei filmati ha permesso di identificare la targa e il modello della Volkswagen, portando in breve tempo all’identificazione del proprietario e del conducente.

