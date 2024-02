Martina Franca: entrano in servizio tre ausiliari del traffico

Tre ausiliari del traffico entreranno in servizio a partire da giovedì 1° febbraio. Coadiuveranno gli agenti della Polizia Locale nei controlli nelle aree di parcheggio a pagamento e nell’accertamento delle violazioni in materia di fermata e sosta nel centro urbano di Martina Franca.

Gli ausiliari del traffico, stabiliscono le norme del Codice della Strada, sono autorizzati a controllare non solo i parcheggi con le “strisce blu” ma anche le aree in prossimità di questi ultimi.

Nei primissimi giorni gli ausiliari effettueranno dei servizi di monitoraggio e successivamente i controlli entreranno a pieno regime.

“Abbiamo ritenuto di fondamentale importanza attivare questo tipo di servizio di supporto alla Polizia Locale non solo per le verifiche nelle zone dei parcheggi a pagamento ma –sottolinea l’Assessore alla Polizia Locale e alla Viabilità Angelo Gianfrate– anche per i controlli sulle strade finalizzati a scoraggiare parcheggi in doppia fila e altri comportamenti non corretti nella sosta delle auto, che impediscono la fluidità della circolazione stradale e a volte sono anche causa di situazioni di pericolo, sempre nelle immediate vicinanze delle aree a pagamento. Sia chiaro – sottolinea l’Assessore Gianfrate – che non c’è alcun intento punitivo o di fare cassa. Il servizio avrà prevalentemente una funzione educativa finalizzata ad abituare i cittadini al rispetto delle regole per migliorare la qualità della vita della nostra comunità. Ai tre ausiliari del traffico il mio in bocca al lupo di buon lavoro”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author