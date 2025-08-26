Martina Franca: danneggiata una Lancia Ypsilon parcheggiata in strada

Una Lancia Ypsilon, parcheggiata in via Sant’ Eligio, è stata oggetto questa mattina di un atto vandalico che ha lasciato l’auto con il lunotto posteriore in frantumi e i due specchietti laterali distrutti.

Il gesto, stando a quanto si apprende, sembrerebbe essere la conseguenza di un alterco tra due persone, ma la vettura colpita non aveva nulla a che fare con la lite. La Lancia Ypsilon, infatti, appartiene a una donna completamente estranea ai fatti.

La Polizia locale, intervenuta sul posto, ha avviato le indagini che hanno portato all’identificazione del responsabile. L’uomo, una volta rintracciato, ha ammesso le proprie responsabilità.

Fortunatamente, la vicenda ha trovato una rapida e pacifica risoluzione. Il responsabile si è mostrato pentito per l’accaduto e si è impegnato a risarcire la proprietaria della Lancia Y, offrendosi di farsi carico delle spese di riparazione dell’auto.

