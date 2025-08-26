26 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Martina Franca: danneggiata una Lancia Ypsilon parcheggiata in strada

Ottavio Cristofaro 26 Agosto 2025
centered image

Una Lancia Ypsilon, parcheggiata in via Sant’ Eligio, è stata oggetto questa mattina di un atto vandalico che ha lasciato l’auto con il lunotto posteriore in frantumi e i due specchietti laterali distrutti.

Il gesto, stando a quanto si apprende, sembrerebbe essere la conseguenza di un alterco tra due persone, ma la vettura colpita non aveva nulla a che fare con la lite. La Lancia Ypsilon, infatti, appartiene a una donna completamente estranea ai fatti.

La Polizia locale, intervenuta  sul posto, ha avviato le indagini che hanno portato all’identificazione del responsabile. L’uomo, una volta rintracciato, ha ammesso le proprie responsabilità.

Fortunatamente, la vicenda ha trovato una rapida e pacifica risoluzione. Il responsabile si è mostrato pentito per l’accaduto e si è impegnato a risarcire la proprietaria della Lancia Y, offrendosi di farsi carico delle spese di riparazione dell’auto.

About Author

Ottavio Cristofaro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Torna a Pulsano “La notte delle lune”

26 Agosto 2025 Laura Milano

San Pietro Vernotico, degrado marciapiedi intorno alla scuola elementare

26 Agosto 2025 Davide Cucinelli

Massafra: XX edizione di Vicoli Corti, sei serate in piazza Santi Medici

26 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

“Ali per volare”: moda e solidarietà a Taranto

26 Agosto 2025 Laura Milano

Marina di Pulsano, ecco le piccole “Caretta Caretta”

26 Agosto 2025 Laura Milano

Quindici anni dall’omicidio di Sarah Scazzi

26 Agosto 2025 Marzia Baldari

potrebbe interessarti anche

Torna a Pulsano “La notte delle lune”

26 Agosto 2025 Laura Milano

Martina Franca: danneggiata una Lancia Ypsilon parcheggiata in strada

26 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Fidelis Andria, a centrocampo arriva Carmine Giorgione

26 Agosto 2025 Flavio Insalata

Ufficiale: Matera CdS, firma il difensore centrale Rapio

26 Agosto 2025 Roberto Chito