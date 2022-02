MARTINA FRANCA – L’ultimo report giunto dalla Prefettura evidenzia una diminuzione sempre più marcata dei casi Covid a Martina Franca in tutte le fasce della popolazione. Lo comunica il primo cittadino, Franco Ancona, precisando che sono 368 le persone risultate positive ai test molecolari e antigenici, circa 1000 in meno rispetto alla comunicazione del 15 gennaio scorso in cui i positivi erano 1319. Altre 42 persone sono in isolamento e 2 in quarantena, numeri significativi del decremento del numero complessivo dei casi.

Alla costante discesa del numero complessivo dei casi di contagio si aggiunge anche il dato positivo della conferma del calo dei positivi fra gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e anche fra i bambini più piccoli e in età non ancora vaccinabile.

Sono 29 i positivi nella fascia 12-18 anni, a fronte dei 48 della scorsa settimana, 57 nella fascia 6-11 anni, contro i 74 del precedente bollettino.

In evidente diminuzione anche i i casi fra i piccoli fino a 5 anni: 36 a fronte dei 49 riferiti nella scorsa comunicazione.