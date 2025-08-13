Martina Franca: compleanno per i 715 anni della città

Anche quest’anno Martina Franca ha festeggiato il suo “compleanno”, la festa civile del 12 agosto. La data segna la nascita della città, sancita dal riconoscimento istituzionale firmato dal principe di Taranto Filippo I d’Angiò. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Ottavio Cristofaro See author's posts Continue Reading Previous Furto sacrilego al cimitero di Martina Franca: trafugati 150 vasi in rameNext Taranto, crisi del porto: la denuncia dei sindacati potrebbe interessarti anche Taranto, crisi del porto: la denuncia dei sindacati 13 Agosto 2025 Laura Milano Furto sacrilego al cimitero di Martina Franca: trafugati 150 vasi in rame 13 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro Porto di Taranto, proroga biennale al servizio di rimorchio portuale 13 Agosto 2025 Massimo Todaro Taranto, blitz contro parcheggiatori abusivi: sequestrata droga 13 Agosto 2025 Massimo Todaro Casartigiani Puglia: “Decarbonizzazione ex Ilva, serve piano concreto” 13 Agosto 2025 Massimo Todaro Truffe agli anziani: arrestato 58enne a Martina Franca, rubati gioielli 13 Agosto 2025 Massimo Todaro
