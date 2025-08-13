13 Agosto 2025

Martina Franca: compleanno per i 715 anni della città

Ottavio Cristofaro 13 Agosto 2025
Anche quest’anno Martina Franca ha festeggiato il suo “compleanno”, la festa civile del 12 agosto. La data segna la nascita della città, sancita dal riconoscimento istituzionale firmato dal principe di Taranto Filippo I d’Angiò.

