Martina Franca, Cocaina nascosta nella leva del cambio: colpo dei Carabinieri contro lo spaccio

MARTINA FRANCA (TA) – Importante operazione antidroga messa a segno dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Martina Franca, che ha portato all’arresto di un 31enne accusato di detenzione di cocaina ai fini di spaccio.

L’intervento si è concentrato in alcune zone centrali della città, ritenute sensibili per la presenza di consumatori abituali di stupefacenti. Durante un servizio di osservazione, i militari hanno notato un uomo al volante di un’auto scura, il cui comportamento agitato al passaggio della pattuglia ha destato sospetti. Il controllo ha portato alla perquisizione del veicolo, dove, nascosti nel vano cambio, sono stati trovati due involucri in cellophane contenenti 44 dosi di cocaina, già pronte secondo gli inquirenti per essere vendute.

Il 31enne, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Taranto.

Sempre nella stessa giornata, a Massafra, un’altra attività dei Carabinieri ha portato alla denuncia a piede libero di un residente. Durante una perquisizione in casa, i militari hanno scoperto e sequestrato 7 grammi di cocaina, 14 grammi di hashish e varie dosi di marijuana, nascoste con cura dentro una vecchia macchina da cucire. Insieme alla droga, sono stati trovati anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Le sostanze sono state inviate al laboratorio del Comando Provinciale per le analisi chimiche, utili a determinare la purezza e a rafforzare le prove a carico dei soggetti coinvolti.



