Martina Franca celebra San Valentino con “Innamòrati a Martina”

Il centro storico di Martina Franca si trasforma in uno scenario romantico, con luminarie a tema e installazioni artistiche per celebrare San Valentino.

Quest’anno, l’evento sarà un omaggio speciale a Pino Daniele, in occasione del decennale dalla sua scomparsa e del settantesimo anniversario della sua nascita. Le sue canzoni e i suoi testi saranno i protagonisti di questa edizione, con frasi impresse sulle panchine della città e un’atmosfera suggestiva che avvolgerà le vie della città.

Il centro storico si trasformerà in uno scenario romantico, con luminarie a tema, installazioni artistiche e punti selfie dislocati in vari punti, da piazza XX Settembre a piazza Roma, da corso Vittorio Emanuele al cuore del centro storico, piazza Maria Immacolata, e le vie dello shopping. Un tappeto di luci illuminerà corso Vittorio Emanuele, culminando in una grande panchina a piazza Maria Immacolata, ideale per una foto ricordo speciale. Anche in viale della Libertà, un percorso di cuori installati in vari punti accompagnerà i visitatori in una passeggiata romantica.

“Innamòrati a Martina” è un’iniziativa promossa e organizzata dall’associazione culturale Extravaganza, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Martina Franca. L’evento rappresenta un’occasione unica per celebrare l’amore e la cultura, immergendosi in un’atmosfera romantica e suggestiva, quest’anno arricchita proprio dalla musica e dalle parole di Pino Daniele.

La grande novità di quest’anno è una rassegna cinematografica che si terrà al Piccolo Teatro comunale Valerio Cappelli, con la proiezione di tre film a tema: “The Danish Girl” (martedì 18 febbraio), “Le conseguenze dell’amore” (martedì 25 febbraio) e “Ricomincio da tre” (mercoledì 5 marzo).

Le proiezioni sono tutte a partecipazione gratuita, con prenotazione al numero whatsapp 339.3927372.

