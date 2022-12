La notte dell’ultimo dell’anno torna il concerto gratuito di Capodanno a Martina Franca. Innanzitutto il ritorno della musica di piazza dopo la pandemia, ma anche il ritorno a Martina Franca di una straordinaria Rossella Brescia, conduttrice del programma radiofonico “Tutti pazzi per RDS”.

Sarà lei la regina della serata, nella notte più lunga dell’anno, e lo farà sul palco di piazza XX Settembre, nella sua città e con i suoi concittadini, con cui condividerà il conto alla rovescia in attesa del nuovo anno.

Assieme a Rossella Brescia ci sarà Giovanni Vernia, oltre alla presenza della special guest Corona paladina dei successi più belli degli anni 90, per intrattenere il pubblico e brindare all’arrivo del nuovo anno.

La musica sarà quella degli strumenti e dei suoni della Banda Eufonica, la coinvolgente formazione capace di farci ballare, cantare e scatenare in giro per tutta la Puglia.

Tra i prossimi appuntamenti musicali a Martina Franca ci sarà Cristina D’Avena, il giorno dopo l’Epifania sabato 7 gennaio in piazza XX Settembre dalle ore 19.30, anticipata dalla cartoon cover band degli “Ipergalattici”. Cristina D’Avena porterà in piazza alcuni dei suoi successi più famosi, per un evento gratuito e aperto a tutti.

