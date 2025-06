Martina Franca, branco di cinghiali distrugge interi raccolti di ciliegie

Coldiretti: “In Puglia 250mila cinghiali, danni record a colture e sicurezza”

Nuovo episodio di devastazione in campagna a causa dei cinghiali in Puglia. A denunciarlo è Coldiretti Puglia, dopo l’ultimo grave danneggiamento registrato in un ciliegeto a Martina Franca, dove un branco di ungulati ha saccheggiato i frutti e causato danni rilevanti alle piante, spezzandone i rami durante il loro passaggio.

L’associazione agricola sottolinea come si tratti dell’ennesimo caso in una situazione ormai definita “fuori controllo”, che impone l’immediata attivazione di tutte le misure previste dal Piano straordinario regionale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, già approvato dalla Giunta regionale della Puglia.

Le denunce degli agricoltori continuano ad accumularsi: i branchi, sempre più numerosi, si spostano nelle campagne alla ricerca di cibo e acqua, danneggiando raccolti e colture, oltre a rappresentare un rischio concreto per la sicurezza di agricoltori e automobilisti sulle strade rurali e provinciali, dove si registrano 12 incidenti gravi dall’inizio del 2024.

Secondo Coldiretti, attualmente in Puglia si stima la presenza di circa 250mila cinghiali, con gravi ripercussioni non solo per le coltivazioni, ma anche per la sicurezza pubblica, considerato che sempre più frequentemente gli animali si spingono fino all’interno dei centri urbani, tra auto in sosta e pedoni, creando situazioni di pericolo per bambini, anziani e famiglie.

In particolare, le aree della Murgia barese e tarantina, il Gargano e il subappennino dauno risultano essere tra le più colpite, diventate ormai il territorio privilegiato dei cinghiali che distruggono interi raccolti: dalle lenticchie di Altamura alle cicerchie, dalle fave ai ceci e piselli, dai broccoletti agli ortaggi di stagione, fino al favino e al grano. I danni riguardano anche l’uva, soprattutto quella coltivata su vite a spalliera, la frutta e la biodiversità dei boschi e dei parchi.

“Serve dare piena attuazione al Piano straordinario regionale, in particolare per il contenimento del cinghiale (Sus scrofa)”, ribadisce Coldiretti, che nei mesi scorsi ha promosso manifestazioni di protesta, con la partecipazione di migliaia di agricoltori sotto il palazzo della Regione, per sollecitare interventi concreti.

L’emergenza interessa anche la sicurezza stradale, poiché i cinghiali, che possono raggiungere fino a 150 centimetri di lunghezza e oltre 150 chili di peso, rappresentano un serio pericolo per gli automobilisti, soprattutto nei piccoli centri con meno di cinquemila abitanti, dove l’83% dei residenti esprime forte preoccupazione.

A preoccupare, inoltre, è l’impatto complessivo della fauna selvatica sull’intero comparto agricolo e zootecnico regionale. Oltre ai cinghiali, Coldiretti segnala i danni provocati da lupi, cani inselvatichiti, storni, lepri, cormorani, pappagalli verdi e dal granchio blu, che minaccia gravemente l’acquacoltura. Complessivamente, i danni causati da tutte queste specie in Puglia sono stimati in oltre 30 milioni di euro.

