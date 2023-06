La settima arte insegnata ai giovani per promuovere la cultura del grande schermo. Un percorso laboratoriale, dalla formazione alla valorizzazione, che ha visto protagonista il Teatro Verdi di Martina Franca e che ha portato all’allestimento di una mostra all’interno degli spazi del Politeama, grazie al coinvolgimento degli studenti del Liceo Tito Livio.

Visitabile sino al 30 giugno, l’iniziativa è stata voluta dal titolare del Politeama Verdi, Giulio Dilonardo

Tutti i giorni sino al 30 giugno, dalle 17.30 alle 21.00 escluso il martedì, sarà possibile visionare la mostra con i manifesti di film cult che hanno segnato la storia del cinema. L’iniziativa, voluta dal titolare del Politeama Verdi, Giulio Dilonardo, arriva a margine della terza edizione dell’ABC School Film Festival, che fa dialogare il mondo della formazione e della scuola con le professionalità dell’industria cinematografica.

Si tratta solo di una piccolissima parte del grande archivio di manifesti conservati dalla famiglia Dilonardo, collezionati in un periodo che va dagli anni ‘50 sino al nuovo secolo, e utilizzati in diversi cinema della Puglia, tra cui anche il Cinema Verdi e il Cinema Bellini di Martina Franca.

L’educazione all’immagine e il linguaggio proprio della settima arte nelle scuole diventa sempre più fondamentale in un momento storico in cui il comparto cinematografico continua a vivere un periodo difficile, tra industria distributiva e il box office delle uscite in sala ancora lontano dai livelli pre pandemia.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp