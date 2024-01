Nella giornata di ieri, 17 gennaio, si è svolta un’attività di controllo congiunta da parte del Comando di Polizia Locale e del Commissariato di Pubblica Sicurezza, coadiuvati da un’aliquota del reparto prevenzione Crimine della Polizia Di Stato di Lecce, all’interno dell’area mercatale finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale.

Durante l’attività è stato individuato un operatore intento nella vendita di frutta e verdura su area pubblica risultato essere sprovvisto di licenza e pertanto abusivo.

Lo stesso, noto anche per i suoi precedenti penali, veniva sanzionato ai sensi dell’art. 29 della Legge regionale n. 24 del 16 aprile 2015 per aver esercitato il commercio su area pubblica in assenza di titolo autorizzativo, violazione che prevede una sanzione amministrativa dell’importo di 5000,00 euro oltre al sequestro, finalizzato alla confisca, della merce e del veicolo che sono stati sottratti alla disponibilità dell’interessato.

In riferimento alla merce si è resa purtroppo necessaria la distruzione, così come previsto dalla normativa vigente, in quanto la stessa non era tracciabile e quindi non è stato possibile devolverla in beneficenza come fatto in altre occasioni.

I controlli congiunti proseguiranno nelle prossime settimane.

