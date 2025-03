Martina Franca: abbandono illecito dei rifiuti, identificati due presunti responsabili

Proseguono i controlli finalizzati a contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti a Martina Franca. Gli agenti del Nucleo Ambientale della Polizia Locale e l’ispettore ambientale Monteco, questa mattina, alla presenza dell’Assessore all’Ambiente Francesco Aquaro, hanno effettuato i controlli in strade e piazzette del centro storico, recuperando sacchi di rifiuti abbandonati illecitamente. Nel corso delle verifiche sul contenuto sono stati rinvenuti elementi utili per risalire ai presunti responsabili dell’abbandono.

Fino a questo momento sono stati acquisiti due nominativi al vaglio degli agenti. Rischiano un multa fino a 2.500 euro e anche un procedimento penale se dell’accaduto sarà informata la Procura della Repubblica di Taranto.

Lo scorso anno, nel corso dei controlli effettuati in Città e nell’agro per tutelare l’ambiente il territorio, gli agenti del Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Locale hanno elevato complessivamente 409 sanzioni amministrative per abbandono illecito dei rifiuti.

