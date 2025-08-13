13 Agosto 2025

Martina Franca: 24ª edizione di “Antiquariato in Valle d’Itria”

Redazione 13 Agosto 2025
Martina Franca si conferma regina del turismo in Valle d’Itria. La città, in questi giorni, diventa la capitale italiana dell’antiquariato per la 24ª edizione di “Antiquariato in Valle d’Itria”.

