Martina F. | Incidente mortale, perde la vita una giovane donna

Incidente stradale mortale la scorsa notte alle porte di Martina Franca, ha perso la vita una giovane donna di 19 anni, Carmela Pergola. La vittima viaggiava a bordo di una Fiat 500 di colore bianco quando per cause da accertare la vettura è finita fuori strada ribaltandosi. Per la 19enne non c’è stato nulla da fare, la tragedia è avvenuta poco prima di mezzanotte sulla statale 172 dei Trulli. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Martina Franca ed i Carabinieri.