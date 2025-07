Martina, è fatta per Antonio Santarpia

È fatta: secondo quanto appreso da Antenna Sud, Antonio Santarpia giocherà nel Martina. Il club dei presidenti Lacarbonara e Soldano ha chiuso l’accordo con l’attaccante della Palmese ed ex Taranto. Santarpia era seguito da diversi club di C e tanti top club di D. Un vero e proprio colpo di mercato per il Martina.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author