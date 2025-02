Martina due mesi cruciali: febbraio da tour de force, poi un marzo di maturità

Un febbraio da tour de force ed un mese di marzo che sa tanto di prova di maturità. Il Martina ormai non è più una sorpresa. Nonostante la giovanissima età media della rosa a disposizione di Pizzulli, e le tutt’altro che alte aspettative di inizio stagione, gli itrani stanno disputando un campionato da urlo nel girone H di Serie D: tredici vittorie, sei pareggi ed appena tre sconfitte (raccolte, tra l’altro, entro le prime cinque uscite) per un totale di 45 punti, che valgono ad oggi la terza casella in graduatoria, a due lunghezze dalla vetta. Si tratta del terzo miglior attacco del raggruppamento, inferiore solo alle due capolista, e della seconda miglior difesa, con appena un gol incassato in più rispetto alla ferrea retroguardia della Fidelis Andria. È un Martina che in mezzo ai grandi ci sguazza e che ha imparato con il passare dei mesi a fare la voce grossa: dal pareggio con il Casarano, alle vittorie con Nocerina e Fidelis Andria. La ciurma di Pizzulli è imbattuta da inizio ottobre, ma ora dovrà gestire le energie: cinque gare in programma nelle prossime tre settimane. Domenica al Tursi c’è la Palmese, mercoledì è invece in programma la semifinale di coppa con il Guidonia. Prima del confronto di ritorno in terra laziale, ci saranno da giocare il sentito derby con il Fasano e la trasferta di Brindisi, per poi affrontare un mese di marzo probabilmente decisivo ai fini del campionato. Matera, Virtus Francavilla e Nocerina in rapida successione. Se il Martina potrà rientrare nelle candidate per la vittoria finale, lo scopriremo nei prossimi due mesi.

