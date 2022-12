Il Martina Calcio ha comunicato il dissequestro delle quote societarie del Martina Calcio del presidente Luciano Soldano, così come disposto dal Tribunale del Riesame.

Questo quanto riportato dal club: “Fine d’anno col botto in casa biancazzurra! Il Presidente Luciano Soldano oggi ha motivo di essere soddisfatto, dopo la richiesta, da parte dei suoi Avvocati Gaetano Vitale e Giuseppe Rinaldi con la collaborazione del Dott. Claudio Fragnelli, al competente Tribunale del Riesame, sulla legittimità, validità e opportunità del sequestro, anche nel merito, con estrema rapidità il Tribunale dispone, in accoglimento del ricorso, l’annullamento del decreto emesso dal G.i.P. del Tribunale di Taranto in data 25/11/2022 e per l’effetto ha disposto la restituzione di tutti i beni sequestrati. Oggi, chiudiamo il 2022, con questa notizia, che per noi è normalità ma per altri forse no. Il Presidente Luciano Soldano da subito fiducioso nella giustizia, ha a cuore questo progetto, la sua città e le sue sorti. ed è pronto a tornare a gioire insieme ai tifosi biancazzurri!”

