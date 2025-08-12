Martina, Dieng: “Spero di aiutare la squadra ad arrivare più in alto possibile”

Alex Dieng è ormai una delle certezze del Martina. Per la quarta stagione consecutiva, infatti, il difensore francese vestirà la maglia biancazzurra. Direttamente dal ritiro di Viggiano, dove la squadra di Laterza sta svolgendo la preparazione precampionato, Dieng ha tracciato un primo bilancio del preseason ai canali ufficiali del club itriano: “Stiamo lavorando benissimo, con tanta forza. Siamo una squadra giovane, è arrivato qualche nuovo giocatore e proveremo a fare una bella stagione. Speriamo di fare una stagione eccezionale come lo scorso anno. Stiamo correndo come dei pazzi ma ci serve per fare un grande campionato. Vogliamo fare sempre meglio e arrivare più in alto possibile. Spero di aiutare la squadra per fare un bel campionato. Sono felice di rivedere i tifosi, ci hanno sempre aiutati e li ringrazio”

