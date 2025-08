Martina, De Angelis: “Vogliamo migliorare le stagioni precedenti”

Roberto De Angelis è stato tra i protagonisti della scorsa stagione del Martina. Dopo le 7 reti siglate nel 2024/25, il difensore sarà uno dei pilastri del nuovo corso targato Giuseppe Laterza. Ai canali ufficiali del club, De Angelis ha tracciato un bilancio dei primi giorni di ritiro del club itriano: “Gran parte del gruppo dello scorso anno è rimasto, stiamo aiutando i nuovi ad integrarsi. Le emozioni vissute nella scorsa stagione sono state belle, non vediamo l’ora di ricominciare il campionato. Dobbiamo cercare di ripeterci e migliorare le stagioni passate. Stiamo lavorando per questo, sarà un anno lungo ma con le giuste basi e la giusta spensieratezza possiamo toglierci delle soddisfazioni. Nella passata stagione ho siglato varie reti, il mio compito non è questo ma fa sempre piacere dare una mano alla squadra. Migliorare i numeri sarebbe bellissimo ma pensiamo prima agli obiettivi della squadra”.

