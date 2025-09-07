Martina corsaro ad Acerra: Zenelaj firma la vittoria dal dischetto

Il Martina inaugura la stagione con un colpo esterno all’Arcoleo, dove i biancazzurri si sono imposti grazie alla rete dal dischetto di Endri Zenelaj, al 54’.

Sin dall’avvio, la partita si è sviluppata su ritmi elevati. I pugliesi hanno cercato di sfruttare le corsie laterali per costruire gioco, mentre i granata hanno puntato sull’intensità in mezzo al campo. Le occasioni, tuttavia, sono state poche e il primo tempo si è chiuso senza reti.

Il copione non è cambiato nella ripresa. Dopo pochi minuti, un intervento falloso in area campana ha portato al calcio di rigore per il Martina: Zenelaj si è presentato dagli undici metri e con freddezza ha superato Colella firmando il gol che poi ha deciso l’incontro.

L’Acerrana ha tentato la reazione, ma il Martina ha mantenuto compattezza e lucidità respingendo ogni tentativo. Negli ultimi minuti, i padroni di casa hanno spinto con generosità, ma la retroguardia biancazzurra non ha ceduto conquistando una vittoria figlia di organizzazione tattica, carattere e determinazione.

REAL ACERRANA-MARTINA 0-1

RETE: 54’ rigore Zenelaj

ACERRANA 352: Colella; Franzese, Schiavino, Galeotafiore; Padovano, Palma, Cardore (55’ Osagie), Sasso (83’ Selvaggio), Padovano; Barone, Talamo (70’ Lombardo). Panchina: Merola, Siciliano, Mettivier, Esposito, Picardi, Salemme. All. Liquidato.

MARTINA 433: Martinkus; Lupo, De Angelis, Llanos, Rezouf (55’ Ievolella); Palermo (83’ D’Arcangelo), Santarpia (77’ Sorace), Virgilio; Zenelaj, Mancini, Piriz (77’ Mastrovito). Panchina: Rossi, Capilli, Dieng, Saidy, Tuccitto. All. Laterza.

Arbitro: Francesco Comito (Messina).

Ammoniti: Mancini, Rezouf, Martinkus (M); Sasso, Schiavino, Palma (A).

Note: angoli 3-7. Recuperi 2’/5’.

