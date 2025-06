Martina, contatti con un ex allenatore di Fasano e Taranto

Non solo Claudio Morelli. In casa Martina il presidente Piero Lacarbonara continua nella ricerca del tecnico che dovrà sostituire Massimo Pizzulli sulla panchina della squadra biancazzurra. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbero stati dei contatti tra il club della Valle d’Itria e Giuseppe Laterza: l’ex allenatore di Fasano, Taranto e Casarano conosce molto bene il girone H di Serie D e potrebbe essere uno dei papabili successori. Il tecnico sarebbe anche pronto a rimettersi in gioco, dopo l’ultima esperienza in terra salentina.

