Martina, comunicato lo staff tecnico per la stagione 2025/26

Il Martina Calcio ha comunicato tramite una nota ufficiale, lo staff tecnico per la stagione 2025-2026.

Giuseppe Laterza – Allenatore

Classe 1979, il tecnico biancazzurro si prepara a vivere la sua prima stagione alla guida del Martina.

Giuseppe Lentini – Vice-allenatore

Classe 1984, allenatore UEFA B ed ex centrocampista, è da sempre il vice di Giuseppe Laterza. Ha maturato esperienza in club come Fasano, Taranto, Monopoli e Casarano.

Giovanni Musa – Preparatore atletico

Classe 1989, in possesso della licenza UEFA B e del titolo di preparatore atletico professionista. Ha lavorato con Fasano, Brindisi, Bitonto e Casarano. Laureato magistrale in Scienze e Tecnica dello Sport.

Angelica Ivone – Match analyst

Classe 1980, vanta un’esperienza consolidata nel calcio dilettantistico e professionistico, con passaggi in Serie D e Serie C. Da due anni è selezionatrice della Rappresentativa Femminile Puglia (LND). È in possesso della licenza UEFA B, osservatrice professionista formata a Coverciano e collaboratrice nella gestione sportiva.

Massimiliano Maggi – Allenatore dei portieri

Classe 1989, al secondo anno nello staff tecnico biancazzurro, continua la sua avventura con il Martina, portando esperienza e passione al reparto portieri.

