Il Martina Calcio comunica di aver perfezionato il tesseramento del centrocampista, classe 2001, Savio Piarulli per la stagione 2023-2024. Il centrocampista, cresce nel settore giovanile del Bitonto fino alla prima squadra dove sarà protagonista per quattro stagioni.

Nelle ultime due annate ha militato con la maglia del Monopoli in Serie C. Già da oggi Savio si è allenato con la prima squadra agli ordini di mister Pizzulli e il suo staff in vista dell’impegno di domenica contro il Manfredonia.

