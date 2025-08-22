22 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Martina calcio: 3-0 in amichevole contro il Polimnia

Ottavio Cristofaro 22 Agosto 2025
Termina 3-0 il test del Martina allo stadio Tursi contro il Polimnia. Gli uomini di mister Laterza si preparano così all’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Nardò.

