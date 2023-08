Governo, sen. Marti: “ Battaglia della Lega vinta: ora percorsi formativi ad hoc tra scuola,trasporti e logistica

Il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura aPalazzo Madama, ha messo a segno un’altra innovativa vittoria che cambierà la visione dell’equazione lavoro-scuola. Parliamo di un protocollo per agevolare la formazione dei giovani e permettere loro uno scivolo veloce dalla scuola al mondo del lavoro: “Esprimo grande soddisfazione per la definizione del protocollo d’intesa tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Mim e le Ferrovie dello Stato. Un’iniziativa che permette di avviare dei percorsi di studio per professionalità necessaria nel mercato del lavoro in ambiti specifici come, ad esempio, trasporto/logistica. Un plauso ai ministri Salvini e Valditara, con i quali mi sono costantemente confrontato, e che sono stati capofila di questo importantissimo progetto che ha l’obiettivo di ridurre la distanza tra domanda e offerta valorizzando il partenariato con le aziende. Le scuole, quindi, in sinergia con le imprese, formano figure ad hoc ponendo massima attenzione ai reali bisogni e peculiarità di ciascun territorio. La Lega al governo e un esecutivo di Centrodestra, dimostrano ancora una volta concretezza e pragmatismo”, scrive Marti in una nota.

Maria Teresa Carrozzo

