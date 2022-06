La politica cerca di guidare la trattativa in merito alle questioni che toccano gli imprenditori balneari e le relative proroghe sulle concessioni. Nel dibattito torna a farsi sentire in senatore salviniano Roberto Marti con una nota stampa: “Sui balneari la battaglia di tutela delle nostre imprese non è finita. Stiamo parlando di uomini, donne e famiglie che negli ultimi 20 anni hanno garantito all’Italia, con il loro genio, la capacità imprenditoriale e gli investimenti fatti, di diventare un piccolo gioiello del turismo nel Mediterraneo. La fine della legislatura e la prossima ci vedranno impegnati da un lato sulla definizione dei criteri per gli indennizzi e dall’altro su un confronto di merito con le regole dell’Unione europea e le indicazioni della Corte di Giustizia, che nel frattempo arriveranno”. A poche ore dall’approvazione del Dl Concorrenza torna sulla questione il capogruppo della Lega in Commissione Industria al Senato Roberto Marti.

“Se oggi è così forte la necessità di aprire il mercato con le selezioni pubbliche delle concessioni demaniali lo dobbiamo a chi ha lavorato in tutti questi anni. Gli indennizzi saranno definiti in questo scorcio di fine legislatura a partire dal confronto con due Ministri della Lega, Garavaglia e Giorgetti. E questo indubbiamente mi rassicura. So che la Corte di Giustizia europea è stata richiamata a intervenire nel merito della inapplicabilità delle proroghe e della diretta esecutività della Bolkestein. Laddove, come mi auguro, alle elezioni politiche del 2023, gli elettori dovessero assicurare un’ampia maggioranza al centrodestra è chiaro che l’obiettivo sarà dare priorità alla mappatura delle concessioni sì da garantire il giusto equilibrio tra i concessionari attuali e le legittime richieste di ottenere nuove concessioni”