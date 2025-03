Lecce, Marti, De Blasi e Russo pronti ad accogliere il Ministro Alessandra Locatelli

Martedì 25 marzo, a partire dalle ore 10:00, il Ministro per le Disabilità, on. Alessandra Locatelli, sarà in visita a Lecce per un incontro istituzionale e per conoscere più da vicino la realtà cittadina. La sua agenda prevede anche una visita a un noto liceo leccese, dove avrà l’opportunità di confrontarsi con studenti e docenti su temi legati all’inclusione e ai diritti delle persone con disabilità.

L’arrivo del Ministro è stato accolto con entusiasmo dalle segreterie regionale, provinciale e cittadina della Lega, che hanno espresso il loro benvenuto e apprezzamento per il lavoro svolto da Locatelli a livello nazionale.

“La presenza del Ministro Locatelli a Lecce certifica l’attenzione del Governo Italiano verso la nostra città e, da Presidente della Commissione Pubblica Istruzione, sono orgoglioso che abbia scelto di visitare una scuola superiore in occasione della sua tappa leccese”, ha dichiarato il senatore Roberto Marti, Presidente della VII Commissione del Senato della Repubblica.

Anche il consigliere regionale Gianni De Blasi ha voluto sottolineare l’impegno costante del Ministro nel dialogo con i territori: “Il Ministro ha particolare attenzione verso il territorio e ciò è certificato dai numerosi incontri che tiene mensilmente nelle varie province italiane. L’attenzione verso le fasce deboli è la stella polare del suo lavoro, che rappresenta un esempio per tutti noi”.

Un caloroso benvenuto è arrivato anche da Roberto Russo, consigliere comunale e neo-segretario cittadino della Lega: “Sono particolarmente felice di accogliere un eccellente Ministro della Repubblica e, in particolare, una persona straordinaria che ha dedicato una vita alla tutela degli ultimi, dei meno fortunati, delle persone più deboli”.

L’incontro a Lecce si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a rafforzare il dialogo tra le istituzioni e le comunità locali, con particolare attenzione alle politiche di inclusione e sostegno alle persone con disabilità. La visita del Ministro Locatelli rappresenta dunque un’importante occasione di confronto e di crescita per la città e il territorio.

Maria Teresa Carrozzo