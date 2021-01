Marti (Lega): Puglia arancione fallimento di Lopalco

La Puglia è tra le pochissime regioni che rimarranno arancioni e questo fa montare la polemica tra imprenditori e commercianti ma anche tra gli esponenti politici. È con una nota stampa che il sen. Roberto Marti, punta il dito proprio contro la gestione regionale della pandemia.”Da lunedì 1° febbraio in Italia riapriranno migliaia di ristoranti, bar e altre attività che meritano di tornare a lavorare e guadagnare in sicurezza e con le cautele del caso. Tutto questo non avverrà in Puglia che resta una Regione arancione ed ancora a rischio contagi. Consiglio ad Emiliano di non festeggiare per la Puglia arancione, perché manca di rispetto ed offende migliaia di pugliesi che per il fallimento delle politiche sanitarie di contenimento del covid dell’assessore Lopalco, non potranno rialzare la serranda dei propri esercizi commerciali”. Tanto dichiara il Sen. Roberto Marti commissario regionale della Lega Puglia per Salvini Premier.